Am Mittwoch abend mitteleuropäischer Zeit sah alles danach aus, als stünde ein US-Angriff auf den Iran unmittelbar bevor: Doch dann machte Präsident Donald Trump einen überraschenden Rückzieher, während das Pentagon gleichzeitig den Flugzeugträger »USS Abraham Lincoln« samt Begleitschiffen aufforderte, sich unverzüglich vom Südchinesischen Meer in Richtung Naher Osten zu begeben, was etwa eine Woche dauern wird und die militärische Drohkulisse gegenüber Teheran deut...

Artikel-Länge: 2339 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.