Die Lage ist ernst. Die Kosten steigen. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) laufen immer mehr aus dem Ruder. Kurz vor dem zweiten Treffen der Arbeitsgruppe »Preisbildung und Erstattung neuer Arzneimittel« im Rahmen des »Pharma- und Medizintechnikdialogs« der »schwarz-roten« Bundesregierung erhöhten Krankenkassen am Freitag »den Reformdruck« – etwa der AOK-Bundesverband. Die Forderung: Neue Regeln bei der Preisbildung für Arzneien. AOK-Bundesverba...

