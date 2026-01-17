Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.01.2026 / Thema / Seite 12

Nach Golde drängt doch alles

Weil dem US-Dollar nicht zu trauen ist, steigt der Goldpreis. Zum Weltgeld taugt das Edelmetall aber nicht

Lucas Zeise
Der Goldpreis sprang am Tag vor Weihnachten auf den Rekordwert von 4.500 Dollar je Feinunze (= 31,1 g). Damit brachte das vergangene Jahr mit 71 Prozent den größten jährlichen Preisanstieg für Gold seit 1979. Er fällt in Euro etwas mäßiger aus (+54 Prozent) als in Dollar, weil der Euro im Vergleich zum Dollar um 12 bis 13 Prozent aufgewertet hatte. Der rasante Preisanstieg des Metalls fing aber nicht erst 2025 an, sondern dauert schon einige Jahre und hat sich zulet...

Artikel-Länge: 21637 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe