Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.01.2026 / Ausland / Seite 7

Diktatfrieden in Gaza

Trump verkündet zweite Phase – Israel hält an Kriegszielen fest

David Siegmund-Schultze
Die US-Regierung hat am Donnerstag (Ortszeit) den Beginn der zweiten Phase ihres »Friedensplans« für den Gazastreifen verkündet. Auf seiner Plattform »Truth Social« schrieb US-Präsident Donald Trump, die Hamas müsse ihrer Entwaffnung zustimmen. Er kündigte außerdem die Einrichtung eines Gremiums palästinensischer Technokraten an, das unter der Aufsicht seines »Friedensrats« die Verwaltung in dem Küstenstreifen übergangsweise übernehmen soll. Unerwähnt blieb das Komi...

Artikel-Länge: 2218 Zeichen

