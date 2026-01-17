In die offene Diskussion über die Zukunft der Menschen im Lande »between the river and the sea« mischt sich der israelische Historiker Ilan Pappe ganz bewusst als Akademiker ein. Was ihn antreibt, ist die schlichte Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Anlass ist seine Diagnose über den Zustand des zionistischen Israel. Sie zeigt ihm deutlich, dass sich vor unser aller Augen ein politisches Erdbeben vollzieht – auch wenn sich die Tagespresse und die Mächtigen der Welt no...

Artikel-Länge: 4227 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.