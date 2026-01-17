Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
17.01.2026 / Inland / Seite 5

Bundesregierung nimmt den Wolf ins Visier

»Landwirtschaftliche Existenzen bedroht«: Geschützte Art soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Max Ongsiek
Obwohl der Wolf zu den streng geschützten Arten zählt, will die Bundesregierung dessen Abschuss möglich machen. Im Visier hat sie dabei sogenannte Problemwölfe, die zum Beispiel Zäune überwunden und Weidetiere gerissen haben. Am Mittwoch wurde im Bundestag darüber debattiert. Rechtlich ermöglichen soll das Töten ein seit November 2025 vorliegender Gesetzentwurf. »Wo Weidetiere in Gefahr sind, sind landwirtschaftliche Existenzen bedroht«, erklärte Agrarminister Alois...

