Sie war jung und offenbar zu »feist« und »unkontrollierbar«, um als Ikone gegen die sogenannte Rassentrennung in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama in die Geschichte einzugehen: Mit 15 Jahren – »voller schwarzer Geschichte … die Unterdrückung, die wir durchgemacht haben« – weigerte Claudette Colvin sich am 2. März 1955, neun Monate vor der bekannten US-Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks, ihren Bussitz für eine weiße Passagierin zu räumen. Es sei ihr verfassungsmäßi...

Artikel-Länge: 2016 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.