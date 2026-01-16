Jemand ruft die Polizei, weil eine Person in Not ist und Hilfe benötigt. Die Polizei kommt. Wenig später ist die hilfsbedürftige Person schwer verwundet oder tot. Polizeieinsätze können aus verschiedenen Gründen eskalieren, aber Todesfälle und schwere Verletzungen ereignen sich inzwischen meistens dann, wenn die betroffene Person eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Der jüngste Fall dieser Art geschah Mitte November 2025 in Bochum, als ein 12jähriges, gehörloses Mädche...

