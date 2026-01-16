Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
16.01.2026 / Feuilleton / Seite 11

Der Englischlehrer

Marc Hieronimus
Mein Englischlehrer fuhr Porsche und ließ sich mit »Herr Doktor von« anreden. Seine Expertise in schwarzer Pädagogik reichte soweit, dass viele seiner Zöglinge seit der Schule kein Wort Englisch mehr hervorgebracht haben, weil ihnen bei jedem Anlauf bis heute unwillkürlich seine hämische Kauleiste erscheint. Herr Doktor von liebte es, sich bei der Rückgabe von Klassenarbeiten einen in seinen Augen unverzeihlichen Fehler oder nicht zu Ende gedachten Gedanken herauszu...

Artikel-Länge: 2008 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe