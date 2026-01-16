Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
16.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Business im Schatten der Rüstungsbranche

Rückschlag für Malaysias Antikorruptionskampf nach Festnahme des früheren Armeechefs

Thomas Berger
Malaysias Regierung unter Premier Anwar Ibrahim, die im Vorgriff auf die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen 2026 zu einem Jahr des verstärkten Kampfes gegen die Korruption machen will, muss einmal mehr erkennen, wie immens die Herausforderung ist. Während der Skandal um die verschwundenen Milliardenbeträge beim staatlichen Investmentfonds 1MDB ein Dauerbrenner ist, ploppte nun ein weiterer prominenter Fall auf – ausgerechnet im sensiblen Beschaffungssektor für das...

Artikel-Länge: 4046 Zeichen

