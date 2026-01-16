In der südargentinischen Region Patagonien brennt es seit dem 5. Januar, mehr als 12.000 Hektar Fläche wurden durch die Flammen zerstört. Die Situation sei nun zwar besser unter Kontrolle, aber noch nicht gelöst, erklärte Juan Carlos Martínez, Präsident der Feuerwehr von El Bolsón, am Donnerstag gegenüber der argentinischen Zeitung La Nación. Der Gouverneur der mehrheitlich davon betroffenen Provinz Chubut, Ignacio Torres, bekräftigte gegenüber dem Blatt, »dass die ...

