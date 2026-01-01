Immer dramatischer werde die Diskrepanz von Angebot und Nachfrage. So hätten etwa von den über 23 Millionen Mieterhaushalten rund die Hälfte wegen ihrer Einkommenssituation Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Doch bundesweit stehen derzeit nur noch rund eine Million Sozialwohnungen zur Verfügung. Das Sozialwohnungsbündnis fordert, deren Zahl mindestens auf zwei Millionen zu verdoppeln. Insgesamt treffe der Mangel an bezahlbaren Wohnungen vor allem jüngere wi...

