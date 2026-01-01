Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
16.01.2026 / Inland / Seite 4

Bundeswehr auf »Erkundungsmission«

Deutsche Soldaten auf dem Weg nach Grönland. Warnungen vor »unmöglicher Situation«

Philip Tassev
Grönlands Verteidigung bestehe nur aus zwei Hundeschlitten, hatte US-Präsident Donald Trump noch Anfang der Woche gewitzelt. Die dänische Regierung findet das nicht lustig und entsendet Truppen auf die seit 1814 zum Königreich Dänemark gehörende Insel. Mit dabei: Soldaten der Bundeswehr. Eine Transportmaschine der Luftwaffe startete am Donnerstag morgen, um ein »Erkundungsteam« mit 13 Bundeswehrangehörigen via Dänemark in die grönländische Hauptstadt Nuuk zu bringen...

