Grönlands Verteidigung bestehe nur aus zwei Hundeschlitten, hatte US-Präsident Donald Trump noch Anfang der Woche gewitzelt. Die dänische Regierung findet das nicht lustig und entsendet Truppen auf die seit 1814 zum Königreich Dänemark gehörende Insel. Mit dabei: Soldaten der Bundeswehr. Eine Transportmaschine der Luftwaffe startete am Donnerstag morgen, um ein »Erkundungsteam« mit 13 Bundeswehrangehörigen via Dänemark in die grönländische Hauptstadt Nuuk zu bringen...

Artikel-Länge: 3982 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.