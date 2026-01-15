Der Maler Günther Brendel ist tot. Er starb am 8. Januar 2026 in Berlin im Alter von 96 Jahren. Brendel stammte aus dem thüringischen Weida, wo er am 17. Januar 1930 geboren wurde, studierte in Weimar und Dresden und ging 1954 an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er ab 1970 die Leitung der Sektion Bau- und Bildkunst übernahm. Zu seinen wichtigsten Werken gehören die Porträts »Paul Robeson« (1964) und »Prof. Wolfgang Heinz« (1982), das Tafelbi...

