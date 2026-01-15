Kein Zweifel: Die Schweiz bindet sich enger an den imperialistischen Machtblock und reiht sich in die europäische Aufrüstungsdynamik ein. Das Parlament lockerte dafür die Waffenexportregeln zugunsten der Rüstungsindustrie und bewilligte Ende 2024 zusätzlich vier Milliarden Schweizer Franken (rund 4,3 Milliarden Euro) für die Armee. Bis 2032 soll der Militärhaushalt auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anwachsen. Aufrüstung betrifft ferner den Wissenschaft...

Artikel-Länge: 3636 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.