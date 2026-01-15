Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.01.2026 / Ausland / Seite 7

Luftabwehr nicht bereit oder deaktiviert?

US-Überfall: Medienbericht beschreibt Venezuelas Militär als schlecht aufgestellt. Caracas sieht General in Verantwortung

Lars Lange
Als US-Spezialeinheiten Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores am 3. Januar in Caracas entführten, blieb die venezolanische Luftabwehr weitgehend ohne erkennbare Reaktion. Auffällig war insbesondere, dass tragbare Flugabwehrraketen kaum eingesetzt wurden. Noch im Oktober hatte Venezuelas Präsident erklärt, das Land verfüge über rund 5.000 »Igla«-S-Systeme, die an Schlüsselpositionen zur Landesverteidigung bereitstünden. Diese schultergestützten Waffen arbeiten m...

