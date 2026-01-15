Als US-Spezialeinheiten Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores am 3. Januar in Caracas entführten, blieb die venezolanische Luftabwehr weitgehend ohne erkennbare Reaktion. Auffällig war insbesondere, dass tragbare Flugabwehrraketen kaum eingesetzt wurden. Noch im Oktober hatte Venezuelas Präsident erklärt, das Land verfüge über rund 5.000 »Igla«-S-Systeme, die an Schlüsselpositionen zur Landesverteidigung bereitstünden. Diese schultergestützten Waffen arbeiten m...

Artikel-Länge: 4174 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.