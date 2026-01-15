Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.01.2026 / Ausland / Seite 6

Alle Macht dem Präsidenten

Guinea-Bissau: Nach Putsch im November beschließt »Transitionsrat« autoritäre Verfassungsreform

Bernard Schmid
Auf den Staatsstreich folgt die Zentralisierung der Macht: Am Dienstag verabschiedete der »Nationale Transitionsrat« im westafrikanischen Guinea-Bissau eine Verfassungsreform. Das Gremium wurde infolge des Militärputschs vom 26. November und der Annullierung der drei Tage zuvor abgehaltenen Präsidentschaftswahlen zum Übergangsparlament erklärt. Die wichtigste Änderung an der Verfassung besteht im erheblichen Machtzuwachs in den Händen des Präsidenten: Dieser wird kü...

Artikel-Länge: 3915 Zeichen

