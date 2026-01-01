Sie können es nicht lassen, sie werden es nicht lassen, sie werden immer noch einen drauflegen – sofern sie nicht gestoppt werden: die Kapitalverbände in der BRD. Und wie gehabt: Kürzungen, Streichungen, Einsparungen werden als »Reformen« verkauft, als »tiefgreifende«. So wie im neuen Papier der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), über das die Tageszeitung Die Welt am Mittwoch exklusiv berichtete. Im September vergangenen Jahres hatte das Bund...

