Jordan, Gusner, Trösch, Pelikowsky

Ein erfülltes Leben! Der Leipziger Günter Jordan, der am Freitag 85 wird, studierte in Jena, um Lehrer zu werden. In Potsdam-Babelsberg folgte ein Regiestudium, das ihn zum Dokumentarfilmregisseur machte. In Berlin verteidigte er 1990 seine Dissertation zu einem filmhistorischen Thema und war bald ein angesehener Filmhistoriker. Jordan drehte mehrere Werke, mit denen er das Geschichtsverständnis von Kindern wecken wollte, etwa »Matrosen in Berlin« von 1978 über die ...

Artikel-Länge: 3031 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.