Gegründet 1947 Mittwoch, 14. Januar 2026, Nr. 11
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.01.2026 / Ausland / Seite 7

Kabinett ohne Mehrheit in Den Haag

Niederlande bekommen konservativ-liberale Minderheitsregierung. Sozialdemokratisches Bündnis bleibt außen vor

Gerrit Hoekman
Die Niederländer hatten nach der Parlamentswahl am 29. Oktober endlich auf eine stabile Regierung gehofft. Doch nun sieht es ganz danach aus, als ob das Tohuwabohu der letzten Legislatur nonstop weitergeht. Der linksliberale Wahlsieger Rob Jetten bekommt keine Mehrheit zusammen und setzt nun auf eine Minderheitsregierung aus seiner D 66, dem christdemokratischen CDA und der rechtsliberalen VVD. Ein Erfolg scheint aber fraglich. Die Bürger sind jedenfalls wenig begei...

Artikel-Länge: 4179 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen