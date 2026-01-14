Die Niederländer hatten nach der Parlamentswahl am 29. Oktober endlich auf eine stabile Regierung gehofft. Doch nun sieht es ganz danach aus, als ob das Tohuwabohu der letzten Legislatur nonstop weitergeht. Der linksliberale Wahlsieger Rob Jetten bekommt keine Mehrheit zusammen und setzt nun auf eine Minderheitsregierung aus seiner D 66, dem christdemokratischen CDA und der rechtsliberalen VVD. Ein Erfolg scheint aber fraglich. Die Bürger sind jedenfalls wenig begei...

Artikel-Länge: 4179 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.