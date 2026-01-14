Die Ende Dezember von einer lautstarken Gruppe algerischer Emigranten in Paris verkündete Unabhängigkeit der berberisch sprechenden Region Kabylei hat dortselbst kein Echo gefunden. Die von der französischen Rechten unterstützte Aktion hat sich vielmehr als neokoloniale Einmischung entpuppt, um die ehemalige Kolonie zu destabilisieren. Die angebliche Unterdrückung der Berber wurde dadurch widerlegt, dass das am Montag gefeierte berberische Neujahr ›Yennayer‹ seit 20...

Artikel-Länge: 4093 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.