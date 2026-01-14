Während der Schnee noch schmilzt, geht es auf den Straßen Leipzigs schon wieder heiß her: Bundesweit wird aktuell der Tarifvertrag der Länder (TV-L) verhandelt. Betroffen sind zentrale Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, aufgerufen sind insbesondere die Beschäftigten von Unikliniken, der Landesverwaltung und an den Hochschulen. Vor der Universitätsbibliothek Albertina im Leipziger Zentrum postierten sich am Dienstag Beschäftigte und unterstützende Studierende...

Artikel-Länge: 4115 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.