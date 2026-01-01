Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.01.2026 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Hauptsache Bewegung

Regelmäßiger Sport ist gesundheitsfördernd. Der Grund: Myokine genannte Botenstoffe der Muskeln

Ronald Weber
Eine breite Forschungsübersicht von Wissenschaftlern aus Australien und den USA, die im vergangenen Jahr im British Journal of Sports Medicine erschienen ist, hat es noch einmal bestätigt: Regelmäßiger Sport ist nicht nur gut für das körperliche Wohlbefinden, er fördert auch die geistige Leistungsfähigkeit und die Gedächtnisleistung. Bereits im Jahr 2011 hatte ein Team um den US-amerikanischen Psychologen Arthur Kramer in einem Experiment Erstaunliches herausgefunde...

