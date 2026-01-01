Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.01.2026 / Ausland / Seite 7

Langzeitpräsident lässt wählen

Nach knapp 40 Jahren an der Macht: Ugandas Staatschef Museveni sucht erneute Bestätigung im Amt

Christian Selz, Kapstadt
Am Donnerstag stehen in Uganda Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Über den wahrscheinlichen Sieger gibt es jedoch schon vorab kaum Zweifel. Der 81jährige Staatschef Yoweri Museveni, der zwei Wochen später seinen 40. Jahrestag an der Macht feiern dürfte, und seine Nationale Widerstandsbewegung (National Resistance Movement, NRM) haben in dem 43jährigen ehemaligen Popstar Bobi Wine (bürgerlich: Robert Kyagulanyi) von der Nationalen Einheitsplattform (National ...

Artikel-Länge: 4577 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen