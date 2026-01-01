Das Regierungsbündnis aus SPD und BSW in Brandenburg ist seit vergangener Woche Geschichte. Nachdem die BSW-Führung in den ersten Tagen vor allem mit Klagen über die »verantwortungslose« Aufkündigung der Koalition in Erscheinung trat, schlug Koparteichef Fabio De Masi am Sonntag auf der Plattform X einen eher kämpferischen Ton an. Es ist zweifellos einiges aufzuarbeiten, denn auf die Aufkündigung der Koalition durch den Sozialdemokraten Dietmar Woidke folgten die Pa...

Artikel-Länge: 3690 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.