Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.01.2026 / Thema / Seite 12

Die Feder seiner Klasse

Vom Arbeiter und Abenteurer zum berühmten Schriftsteller. Vor 150 Jahren wurde Jack London geboren

Ingar Solty
Jedes westdeutsche Fernsehkind, das in der Zeit der ZDF-Adventsvierteiler (1964–1983) groß geworden ist, kennt Jack London, den Schriftsteller so berühmter Abenteuergeschichten wie »Der Seewolf«, »Der Ruf der Wildnis«, »Lockruf des Goldes« und »Joe unter den Piraten«. Auch in der DDR waren die Erzählungen des US-Autors omnipräsent. Wer hat nicht mit »Weißzahn« beziehungsweise »Wolfsblut« gelitten, als der böse Beauty Smith den unverkäuflichen Halbwolf seinem indigen...

