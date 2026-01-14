Es ist ein Naturgesetz: Sind die Zeiten schlecht, florieren Punk und Hardcore. Müßig, hier alle Schlechtigkeiten unserer Zeit aufzuzählen, die Seiten hier sind voll davon. Aber es lohnt sich, ein paar der vielen Offenbarungen zu teilen, die uns Punk und Hardcore in den letzten Monaten beschert haben: High Vis, Combust, Béton Armé, Silver, Slant – auch damit könnten Seiten gefüllt werden. Eine davon, das Duo Home Front aus Edmonton in Kanada, hat unlängst ein Album m...

Artikel-Länge: 2974 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.