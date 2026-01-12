Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.01.2026 / Politisches Buch / Seite 15

Neu erschienen

International In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien trägt Michael Wögerer »Szenen aus einem Jahr« zusammen, »in dem Österreich seine Neutralität feierte und zugleich weiter aufgab«. David Stockinger berichtet über Eindrücke von einer Reise durch alle ehemaligen Republiken Jugoslawiens im Sommer 2025. Hassan Al Khalaf schreibt über die Erkenntnisse des Historikers Avi Shlaim zu den Hintergründen der Anschläge, die 1950/51 die Massenflucht der bis dahin der zio...

Artikel-Länge: 2313 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen