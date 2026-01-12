Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
12.01.2026 / Politisches Buch / Seite 15

Auf eigene Rechnung

Eine neue IMI-Studie analysiert den Schwenk zur Kriegswirtschaft

In der Studienreihe der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) hat sich Jürgen Wagner mit dem Komplex »Kriegswirtschaft in Deutschland« beschäftigt. Im Vorwort schreibt die EU-Abgeordnete Özlem Demirel über das Aufrüstungsprogramm auf EU-Ebene: »In Zeiten, in denen sich die Großmachtkonflikte nicht nur mit Russland und China, sondern auch mit den USA stetig verschärfen, will man die eigenständigen militärischen Kapazitäten zusätzlich zu den NATO-Kapazität...

