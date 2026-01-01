Hundeelend Die nachträglichen Siege Margaret Thatchers reißen auf der Insel nicht ab: Mittlerweile sind große Teile der nicht vorhandenen Gesellschaft so arm, dass sie sich nicht einmal mehr das Futter für ihren Bello leisten können. Die hier porträtierte 72jährige Rentnerin aus Sheffield ist auf Spenden einer Tierschutzorganisation angewiesen. Durch die 2022er Gebührenreform sind die Kosten für einen Tierarztbesuch explodiert. BRD 2026. Re: Haustierbesitzer in Not....

