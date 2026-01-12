Michael Kemner war ein Mann der ersten Stunde. Erst Stammgast in der legendären Düsseldorfer Künstlerkneipe Ratinger Hof, bald Protagonist der deutschen (Post-)Punkszene, des Prototechnos, der Neuen Deutschen Welle. Er war unter anderem bei DAF, machte die Basslines auf dem Album »Ein Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft« von 1979. Nach seinem Ausstieg bei Gabi Delgado-López und Robert Görl gab »Micha« mit seinem wummernden, gleichwohl präzisen Spiel dem ...

Artikel-Länge: 1810 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.