Die belgische Regierung von Ministerpräsident Bart De Wever fährt einen hammerharten Kürzungskurs. Alle sollen den Gürtel enger schnallen. Doch es betrifft nur fast alle, denn das staatliche Unternehmen Infrabel gönnte seinen 200 Managern im November eine teure Maßnahme unter der Überschrift »Teambuilding«: Sie durften auf Firmenkosten ein Konzert von Lady Gaga besuchen. Nicht im Fangedränge unten im Saal wie das gemeine Volk, sondern standesgemäß gemütlich in der V...

Artikel-Länge: 4380 Zeichen

