Eigentlich ging es bei der Sitzung mit Konzernvertretern um die Sicherung des venezolanischen Öls bzw. dessen Einnahmen für die USA. Auf Nachfragen von Reportern bekräftigte Präsident Donald Trump am Freitag dann erneut Grönlands Zukunft unter US-Herrschaft – zumindest, wenn es nach Washington geht. Trump würde zwar gern einen »Deal« diesbezüglich machen, aber russische und chinesische Zerstörer und russische U-Boote seien »überall«. Und »wir werden nicht zulassen, ...

Artikel-Länge: 2031 Zeichen

