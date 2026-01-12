Der russische Angriff auf ein Ziel bei Lwiw in der Nacht zum Freitag galt offenbar nicht dem unterirdischen Gasspeicher bei Strij. Das geht aus inzwischen bekanntgewordenen Aufnahmen mit Geolokalisierung aus ukrainischen Quellen hervor. In Wahrheit habe der Angriff der Flugzeugwerft am Flughafen von Lwiw gegolten. Ähnlich wie bereits beim ersten Einsatz der russischen Hyperschallrakete »Oreschnik« im November 2024 sei auch diesmal eine Rakete ohne Sprengköpfe verwen...

