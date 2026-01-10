Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
10.01.2026 / Inland / Seite 5

Bundeswehr-Tram vor Gericht

Straßenbahnfahrer klagt gegen Müncher Verkehrsgesellschaft, die von ihm verlangt, Bahn mit Bundeswehr-Werbung zu fahren

Susanne Knütter
Straßenbahnen sind Sympathieträger. Kinder freuen sich, wenn eine um die Ecke biegt. Sie winken ihnen zu, die Fahrer winken zurück. Straßenbahnen in Camouflageoptik herumfahren zu lassen und einen nichtmilitärische Berufe herabwürdigenden Spruch darauf zu plazieren, dient nicht nur der Rekrutierung neuer Soldaten, sondern sorgt auch für eine Gewöhnung an die Bundeswehr – mit all ihren Zwecken. In fast jeder größeren Stadt müssen Tramfahrer inzwischen Straßenbahnen m...

