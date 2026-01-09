Beim olympischen Eishockeyturnier wird die Mannschaft des Deutschen Eishockeybundes (DEB) so gut besetzt sein wie selten. Am Mittwoch gab Bundestrainer Harold Kreis seinen Kader bekannt, der vor Prominenz nur so strotzt. Das Problem dabei: Auch die anderen Mannschaften werden in Mailand (11.–22.2.) mit allen Cracks vertreten sein, die Rang und Namen haben. Möglich macht’s eine Ligapause in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL), die es erlaubt, dass ers...

Artikel-Länge: 2581 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.