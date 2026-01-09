Im Zentrum der Geschichte steht die zwölfjährige Lisa, die mit ihren Eltern im Berliner Prenzlauer Berg lebt. Ihre engste Freundin ist Lena, mit der sie seit sieben Jahren gemeinsam im Verein turnt. Beide wollen den Anforderungen der Trainerin genügen und sich bei Wettkämpfen bewähren. Um so größer ist Lisas Freude, als sie zum Geburtstag endlich ein eigenes Trikot mit dem Flammenmuster des Vereins bekommt und nicht mehr in einem geliehenen Turnanzug antreten muss. ...

Artikel-Länge: 3774 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.