Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.01.2026 / Feminismus / Seite 15

Zwischen Ordnung und Ausbruch

Lisa durchlebt in der Graphic Novel »Leib« sportlichen Drill und weiblichen Konkurrenzkampf

Mona Grosche
Im Zentrum der Geschichte steht die zwölfjährige Lisa, die mit ihren Eltern im Berliner Prenzlauer Berg lebt. Ihre engste Freundin ist Lena, mit der sie seit sieben Jahren gemeinsam im Verein turnt. Beide wollen den Anforderungen der Trainerin genügen und sich bei Wettkämpfen bewähren. Um so größer ist Lisas Freude, als sie zum Geburtstag endlich ein eigenes Trikot mit dem Flammenmuster des Vereins bekommt und nicht mehr in einem geliehenen Turnanzug antreten muss. ...

Artikel-Länge: 3774 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe