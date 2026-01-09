Auf mittlerweile 20 soll am Mittwoch die Zahl der Todesopfer durch kontaminiertes Leitungswasser in Indore gestiegen sein. Damit hält die Ende 2025 ausgebrochene Krise in der zum zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh gehörenden Großstadt auf hohem Niveau an. Eine knapp dreistellige Zahl an Patienten wird in Krankenhäusern stationär betreut. Allein am Mittwoch waren 16 Intensivpatienten dazugekommen, nach 15 am Montag und sieben am Sonntag. Drei der neu eingeli...

Artikel-Länge: 3729 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.