Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.01.2026 / Ausland / Seite 6

Kurs auf Kleinkrieg im russischen Hinterland

Ukraine: Bei der Neubesetzung hoher Staatsämter kommen Hardliner zum Zug

Reinhard Lauterbach
An der Spitze der ukrainischen Sicherheits- und Repressionsapparate hat es Anfang dieses Jahres einen personellen Umbruch gegeben. Die politisch bedeutendste Veränderung war zweifellos der Aufstieg des Chefs des Militärgeheimdienstes GUR, Kirilo Budanow, zum Leiter der Präsidialadministration. Budanow wird damit zum faktischen Regierungschef. Doch nicht minder bedeutsam scheinen die nachfolgenden Veränderungen an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes SBU. Nach länger...

