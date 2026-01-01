Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
09.01.2026 / Inland / Seite 5

Sozis proben den Zwergenaufstand

SPD will »Supererben« stärker besteuern. Koalitionspartner CDU/CSU »selbstverständlich« dagegen

Ralf Wurzbacher
Die Koalition steht vor der nächsten Zerreißprobe. O weh! Nach dem Zoff ums Bürgergeld und das Rentenpaket geht es jetzt um eine Reform der Erbschaftssteuer. Die SPD findet die geltenden Regeln nicht okay und will besonders bei »Supererben« mehr holen als bisher. »Es ist nur fair, wenn diejenigen, die sehr viel verdienen und sehr viel haben, stärker besteuert werden«, heißt es im Entwurf eines Beschlusspapiers zur Parteiklausur der Bundestagsfraktion in Berlin, die ...

