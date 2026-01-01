Abbruch Ost, Aufbau West: Während das Versandunternehmen Zalando 2026 ein neues Logistikzentrum im hessischen Gießen in Betrieb nimmt, wird das 2012 mit Fanfaren der Landes- und Lokalpolitik eingeweihte Logistikzentrum in Erfurt dichtgemacht. Auf einen Streich – und dem Vernehmen nach ohne Vorwarnung – verschwinden in der Thüringer Landeshauptstadt die Arbeitsplätze von 2.700 Menschen. An dem seinerzeit mit über 20 Millionen Euro geförderten Standort sollten eigentl...

