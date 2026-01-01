Es gibt sie noch – oder wieder: DKP-Betriebsgruppen. Voriges Jahr begrüßte die DKP auf ihrem Parteitag die Gründung von zwei neuen: bei der Bahn in Berlin und bei der Post in Kassel. Nun haben die kommunistischen Postler aus Kassel ihre Gründungserklärung neu aufgelegt. Darin erläutern sie, wie sie sich eine schlagkräftige Gewerkschaft und eine gemeinwohlorientierte Post vorstellen und wie sie dorthin gelangen können. Die Gewerkschaft müsse politisiert werden, sich ...

Artikel-Länge: 4103 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.