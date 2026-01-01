Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.01.2026 / Thema / Seite 12

Die Zeichen stehen auf Krieg

RLK-Podiumsdebatte: Von Scholz’ »Zeitenwende« zu Merz’ Sondervermögen: Der deutsche Imperialismus rüstet auf. Es ist die Aufgabe der Linken, dem entgegenzutreten

Traditionell bildet die Podiumsdiskussion den Abschluss der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Sie steht dieses Mal unter dem Motto: »Butter statt Kanonen: Was tun gegen Aufrüstung, Militarisierung und Kriegsgefahr?« Wie in den Jahren zuvor haben wir die Diskutantinnen und Diskutanten auch diesmal gebeten, ihren Standpunkt vorab vorzustellen. (jW) Den Zusammenhang ­herstellen Tatjana Sambale »Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich i...

Artikel-Länge: 20147 Zeichen

