Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Niederlande kapitulieren vor Winter

Schnee und Eis legen öffentlichen Verkehr vielerorts lahm. Wetterfeste Infrastruktur »lohnt sich nicht«

Gerrit Hoekman
Kaum fällt Schnee und die Temperaturen sacken unter den Gefrierpunkt, schon bricht in vielen mitteleuropäischen Ländern das totale Verkehrschaos aus. So auch in den Niederlanden. Am Flughafen Schiphol wurden am Mittwoch für den dritten Tag in Folge fast alle Flüge abgesagt. In Utrecht, Den Haag, Rotterdam und der Provinz Friesland fielen die Stadtbusse komplett aus, berichteten niederländische Medien. Die staatliche Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen konnte die...

Artikel-Länge: 3760 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe