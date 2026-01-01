Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.01.2026 / Ausland / Seite 7

China und Südkorea nähern sich an

Präsident Lee besucht China und setzt auf Pragmatismus. Zahlreiche Handelsverträge geschlossen

Martin Weiser, Seoul
Chinas Führung zeigte sich betont freundlich beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung, der sich für das Land ganze vier Tage Zeit nahm. Am Flughafen empfing ihn am Sonntag Wissenschafts- und Technologieminister Yin Hejun und nicht wie beim letzten Staatsbesuch im Dezember 2017 ein Vizeaußenminister. Damals hatte die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea für schwere Verstimmungen in Beijing gesorgt – der ehemalige südkoreanische...

