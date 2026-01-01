Chinas Führung zeigte sich betont freundlich beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung, der sich für das Land ganze vier Tage Zeit nahm. Am Flughafen empfing ihn am Sonntag Wissenschafts- und Technologieminister Yin Hejun und nicht wie beim letzten Staatsbesuch im Dezember 2017 ein Vizeaußenminister. Damals hatte die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea für schwere Verstimmungen in Beijing gesorgt – der ehemalige südkoreanische...

Artikel-Länge: 4117 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.