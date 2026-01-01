Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.01.2026 / Ausland / Seite 6

Zweistaatenlösung ade

Israel treibt Landraub im Westjordanland voran

Jörg Tiedjen
Tel Aviv scheint fest entschlossen, im besetzten Westjordanland vollendete Tatsachen zu schaffen. So hat die extrem rechte Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu soeben Ausschreibungen für den Bau von fast 3.500 neuen Siedlungen im sogenannten E-1-Gebiet östlich von Jerusalem veröffentlicht, wie die Agentur WAFA am Mittwoch unter Berufung auf eine Stellungnahme des palästinensischen Politikers Muajad Schaaban mitteilte. Er leitet in der palästinensischen N...

Artikel-Länge: 1981 Zeichen

