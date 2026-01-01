Essen, trinken – lebenswichtig, überlebenswichtig. Doch existentielle Güter werden immer stärker monopolisiert. Wenige Großunternehmen diktieren, was angebaut, verkauft und aufgetischt wird. So lauten Befunde aus dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten »Konzernatlas 2026 – Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie«. Die Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Dachverband der Kritischen Aktionärin...

