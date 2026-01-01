Die Bundesregierung hat es auch am Mittwoch aktiv vermieden, den Überfall der USA auf Venezuela inklusive Entführung von Präsident Nicolás Maduro und dessen Ehefrau nach New York zu verurteilen. Zur Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Angriff vom 3. Januar, die am Montag nachmittag stattgefunden hatte, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin gegenüber Journalisten lediglich mit, dass die US-Vertretung in dem Gremium »nicht überzeugend« dargelegt...

