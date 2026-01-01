Festung der Einsamkeit Winters ist das Leben auf Helgoland besonders hart. Dann fallen nicht selten Versorgungsflüge und -fähren aus. Will eine dortige Küche weiterhin schmackhafte Thaigerichte anbieten, ist Improvisieren angesagt. BRD 2014. Wind, Welle, Weite. Winter auf Helgoland. NDR, 14.00 Uhr Petri Heil Bis zu den Azoren erstreckt sich das Einsatzgebiet der »Juan de la Cosa«. Das Hospitalschiff ankert in der nordspanischen Bucht von Biskaya und wird meist dann ...

Artikel-Länge: 2438 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.